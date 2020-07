Covid, guarita la escort peruviana

Ad una sola settimana dall’arrivo all’ospedale ‘San Giovanni Battista di Foligno’, con il successivo trasferimento al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia, è stata riscontrata la guarigione della escort 54enne peruviana risultata positiva al coronavirus, la cui positività aveva creato allarme tra molti clienti soprattutto nella zona di Modica (Ragusa), dove avrebbe esercitato la sua professione nei giorni precedenti. La donna è guarita, visto che doppio tampone a cui è stata sottoposta ha dato esito negativo. La polizia ha cercato di ricostruire gli spostamenti della escort, che avrebbe ricevuto una trentina di clienti in totale nei 10 giorni circa in cui si è intrattenuta a Modica, infettandone almeno uno. Dalla Sicilia si è poi trasferita con i mezzi pubblici – tra pullman, traghetto e treno – fino in Umbria, dove ha avuto un malore che l’ha portata all’ospedale di Foligno.

«Non ancora dimessa. Si attendono gli ultimi esami»

Sulle sue condizioni, l’ospedale di Perugia ha divulgato una nota: «In merito alle notizie diffuse dai media locali, che riferiscono le dimissioni della signora peruviana, proveniente da fuori regione, ricoverata nei giorni scorsi per positività al Covid-19, il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, precisa che la paziente è ancora ricoverata in attesa degli ultimi esami diagnostici e che, nel frattempo, sono state già predisposte tutte le misure, in accordo con la Usl Umbria 1, per garantire un’adeguata convalescenza alla signora».