Un dirigente medico del reparto di nefrologia e dialisi è risultato positivo al test Covid-19. A riferirlo è l’azienda sanitraia Usl Umbria 2 che «ha attivato tempestivamente le misure di prevenzione con indagine epidemiologica per verificare i contatti stretti che verranno sottoposti a test per escludere il contagio. Non risultano casi di positività tra i pazienti».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON