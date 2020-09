Scuole San Gemini: ecco come si riparte

Primaria e secondaria in classe dal 14 settembre, scuola dell’infanzia dal 21. Ultimi preparativi anche a San Gemini per il rientro degli studenti nelle aule nel rispetto del protocollo sanitario anti Covid-19: con una nota serale il sindaco Luciano Clementella e la giunta hanno comunicato ciò che avverrà nelle varie strutture. Focus anche su mense e trasporti.

Le date

«La scuola primaria e secondaria inizieranno le lezioni il 14 settembre (forse per necessità di sanificazione l’Istituto comprensivo deciderà di aprire il 15, seguirà comunicazione); la scuola dell’infanzia, alla luce del protrarsi – spiega l’amministrazione – dei lavori di rifacimento del plesso scolastico ed in accordo con l’Istituto comprensivo, che deve avere il tempo di sistemare i vari arredi ed i materiali nelle aule, inizierà il 21 settembre presso una scuola prefabbricata (di 227 metri quadrati, quindi ben oltre la metratura dell’attuale scuola, con ingresso, tre grandi aule più un’aula Covid ed aula docenti, tutte con il proprio bagno, per un totale di cinque bagni, grandi finestre ed uscita/entrata autonoma). La struttura è provvista di termoconvettori caldo/freddo, completamente a norma anti-Covid, come concordato con il responsabile sicurezza della scuola, geometra Valentini, posizionata in un luogo sicuro e circoscritto quale il campo polivalente/campo della Giostra. L’Istituto comprensivo ne ha dato comunicazione all’Ufficio scolastico regionale; avevamo individuato altre soluzioni, in altri immobili di proprietà del Comune, che però non sono stati ritenuti adeguati in questo delicato momento.

Trasporti per la primaria

Ci sarà un servizio navetta per i piccoli della primaria: «All’entrata a scuola i bambini saranno accolti dai docenti già presenti in classe.

All’uscita i bambini usciranno in maniera scaglionata, secondo un orario che sarà loro comunicato dalla scuola. Andata dalle 8.05 alle 8.25, ritorno dalle 12.50 alle 13.05 tempo normale e dalle 15.55 alle 16.05 tempo prolungato. Per far sì che il servizio navetta dal piazzale delle Poste alla primaria, sia il più celere possibile, onde consentire l’avvio delle lezioni nei tempi previsti dall’Istituto, è necessario il rispetto da parte di tutti della chiusura al transito di via Garibaldi nei seguenti orari: chiusura dell’accesso via Garibaldi dalle 7.45 alle 8.30, dalle 12.45 alle 13.10 e dalle 15.50 alle 16.10; accesso solo pedonale o con navetta dal piazzale delle Poste». Scuola primaria: orario scolastico corso A 8.10-16.10 e corso B 8.10-13.10». Per l’entrata arrivo scuolabus casa-scuola tra le 7.50 e le 8, quindi servizio navetta 8.05-8.25. Uscita tempo normale: navetta 12.50-13.05 e pulmino scuola-casa 13.05; tempo prolungato navetta 15.55-16.05 e pulmino scuola-casa 16.05.

Trasporti infanzia e secondaria

Il Comune puntualizza che «essendo temporaneamente spostata presso il campo polivalente non ci sarà il servizio navetta, successivamente seguirà gli stessi orari della primaria, con a bordo un operatore. Orario scolastico 8-16: entrata pulmino casa-scuola arrivo 9.20, uscita pulmino scuola-casa partenza 14.50. Si passa alla scuola seconaria: orario scolastico tempo normale 8.20-13.20 e prolungato 8.20-16.20 (lunedì e giovedì). Entrata: pulmino casa-scuola arrivo ore 8 fuori Porta Romana; uscita pulmino casa-scuola lungo palazzo Violati 13.20 e 16.20.

Piazza San Francesco, mensa e lunch box

Divieto di sosta (già presente) e di fermata su tutta piazza San Francesco «dal lunedì al venerdì dalle ore 13.10 alle ore 13.30 ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 16.10 alle ore 16.30, in concomitanza con l’uscita degli alunni dalla scuola secondaria». Capitolo mensa: «Onde evitare assembramenti e turnazioni che dilaterebbero in maniera consistente il tempo di fruizione della mensa, si rende necessario utilizzare la modalità del lunch box, fino al persistere della normativa vigente anti-Covid-19 per la scuola infanzia e secondaria. La mensa per la primaria partirà il 14 settembre, per l’infanzia il 21 settembre e per la secondaria il 28 settembre». Ulteriore specifica sui lunch box in classe: «Scuola infanzia (dal lunedì al venerdì) e secondaria (nei giorni di lunedì e giovedì). Sarà preparato delle cuoche della Coop.Iride usando contenitori a norma di legge atti a contenere alimenti caldi. Il banco sarà opportunamente sanificato prima e dopo il consumo del pasto; scuola primaria in sala mensa secondo dei turni predisposti dall’Istituto (solo dal 14 al 18 usufruiranno del lunch box). Vogliamo assicurare che tale organizzazione è stata oggetto di lunga riflessione tra scuola ed ente, con il prezioso contributo della rappresentanza dei genitori e dell’associazione e chiediamo cortesemente la collaborazione e la comprensione delle famiglie affinché questo difficile anno scolastico possa avere serenamente inizio».