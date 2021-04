Covid, scuole Umbria: 36 studenti positivi e 26 classi in isolamento

Sono 36 gli studenti positivi nelle scuole dell’Umbria a martedì 6 aprile, con un lieve incremento (+3) rispetto all’ultimo aggiornamento del 26 marzo. Aumento anche per quel che concerne le classi isolamento, da 19 a 26: in maggior misura sono coinvolte le strutture per l’infanzia (21), quindi le elementari (4) e le superiori (1). I dati sono forniti dalla Regione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Cluster

Quasi azzerato il personale scolastico positivo (da 16 a 4), mentre i cluster sono pressoché stabili (dai 7 del 26 marzo agli 8 attuali, tutti suddivisi tra scuole per l’infanzia ed elementari). I contatti stretti in isolamento passano da 268 a 489, mentre gli studenti ‘attenzionati’ – sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena – sono più che raddoppiati, da 198 a 423.