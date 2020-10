Covid Terni, avvocato in rianimazione. Chiuso il tribunale

Da domenica mattina si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, con un quadro grave, dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. L’uomo è un noto avvocato ternano 56enne, positivo al Covid e sintomatico da qualche giorno: giovedì sarebbe dovuto essere presente all’udienza del processo ‘Spada’, quella della sentenza, ma proprio in ragione delle sue condizioni già precarie, non era intervenuto. A preoccupare, ora, sono ovviamente le difficoltà respiratorie che hanno spinto i medici a optare per il trasferimento dal reparto alla terapia intensiva del nosocomio ternano. L’accertamento del contagio – a riportare per primo la notizia è stato il quotidiano Il Messaggero – ha fatto scattare l’indagine epidemiologica da parte della Usl Umbria 2. Contestualmente lunedì mattina è stata disposta l’immediata chiusura del tribunale per procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti: nelle prossime ore si comprenderà quando il palazzo di Giustizia potrà tornare operativo. Da quanto appreso, l’ultimo passaggio del legale in tribunale risale allo scorso 14 ottobre.

