Covid Umbria, 160 nuovi casi e 120 guariti

Alle ore 8.00 di lunedì 29 agosto 2022 gli attuali positivi al Covid-19 in Umbria sono 4.033 (+39 rispetto al giorno precedente). I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 160 per una percentuale di positivi sui tamponi effettuati (704 test di cui 107 molecolari e 597 antigenici) pari al 22,72% (domenica 28 agosto era del 15,22%). Nello stesso arco temporale risultano 120 guarigioni e 1 decesso (totale 2.066 dall’inizio della pandemia). Alla data del 29 agosto le persone positive ricoverate negli ospedali umbri sono 160 (+4) di cui 99 (+3) in area medica Covid, 58 (+1) in altri reparti ospedalieri e 3 (invariato) in terapia intensiva.

