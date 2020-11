Covid, alunni 1° media in classe da lunedì

«Da lunedì rivedremo alcune ordinanze a cominciare dalla scuola con il ritorno in presenza degli studenti della prima media». L’annuncio all’Ansa è della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha parlato anche dei festeggiamenti per il Natale ed il Capodanno: «Dovranno avvenire in famiglia e in maniera moderata, questo è il momento della responsabilità». Inoltre c’è l’ipotesi che, per via del numero dei contagi e delle guarigioni in aumento, si possa rientrare in ‘zona gialla’ rispetto all’attuale arancione.

Possibile novità

A lanciarla in questo caso è l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto: «Con questi dati – il commento a Il Corriere dell’Umbria – potremmo essere in zona gialla. Ma ciò che mi sta a cuore è essere riuscito per la seconda volta ad abbassare, mi auguro, quella che è la pressione sulle terapie intensive». Il ministro Roberto Speranza martedì ha firmato l’ordinanza con il quale ha confermato le misure restrittive – zona arancione – sul territorio regionale fino al 3 dicembre.