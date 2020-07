Covid Umbria, si torna a zero nuovi casi

Restano 14 gli attuali positivi in Umbria. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati casi nuovi nel territorio regionale: l’aggiornamento è alle 9.37 di domenica mattina. Invariato il numero dei decessi (80) e delle guarigioni (1.353). Superata la soglia dei 100.000 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica: sono 100.193, con un incremento di 796 rispetto a sabato.

Quattro ricoverati

Non cambia nemmeno il numero dei pazienti in ospedale: sono quattro e tutte al ‘Santa Maria’ di Terni. Le persone in isolamento sono 219 (+1 nel confronto con sabato), mentre ad esserne uscite sono 28.164 (+50).

I positivi attuali

Sei casi sono nel territorio comunale di Terni, due a Orvieto e Città di Castello, uno a Ficulle e Perugia. I restanti due fanno riferimento a persone provenienti da fuori regione. In totale i positivi in Umbria da fine febbraio sono 1.447.