‘Una tantum autonomi’ da 1.500 euro: come richiederlo

Si chiama ‘Una tantum autonomi’ ed è l’avviso della Regione Umbria consultabile sul Bur – e anche sul portale istituzionale di Arpal – per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza Covid-19: previsto un contributo a fondo perduto di 1.500 euro.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I fondi

L’assessore regionale Michele Fioroni spiega che nel corso «del 2020 abbiamo realizzato diverse misure volte e sostenere la nostra regione in questa fase di grave crisi e l’avviso ‘Una tantum autonomi’ si inserisce tra queste, uno strumento importante dal punto di visto finanziario, con oltre 13,4 milioni di euro destinati». La collega Paola Agabiti aggiunge che «con questo provvedimento mettiamo in campo un aiuto concreto per tanti lavoratori non tutelati e particolarmente colpiti dall’emergenza. Si tratta di una misura complementare rispetto ai ristori nazionali, che fa seguito ad altri interventi una tantum già attivati nei mesi scorsi. Stiamo stanziando tutte le risorse disponibili per sostenere il tessuto produttivo della nostra regione, senza lasciare nessuno indietro».

Come fare per ottenerlo

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il servizio on line raggiungibile all’indirizzo https://servizidigitali.arpalumbria.it/ con accesso mediante Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale a partire dalle ore 12 del 14 gennaio 2021 e fino alle ore 14 del 26 febbraio 2021. Per richiedere informazioni Sviluppumbria ha predisposto quattro numeri di telefono dedicati (075/5681280, 075/5681281, 0744/806070, 0744/806071) e un indirizzo E-mail (avvisounatantum@sviluppumbria.it). A supporto delle attività di compilazione della domanda, per gli aspetti informatici, è disponibile poi l’assistenza tecnica da parte di Umbria Digitale, attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 18, il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, contattando il Service Desk (numero verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@umbriadigitale.it).