Tazio Aprile al pianoforte e Daniele Berioli alla batteria. C’erano anche degli artisti umbri, in particolare di Magione, sul palco del Primo Maggio a Roma. I due fanno parte della band di Paolo Benvegnù che sta portando in tour l’ep Solo Fiori pubblicato nel 2023 con l’etichetta Woodworn label. Nella stessa giornata nel grande evento in onda sulla Rai hanno cantato Ligabue, Alfa, Mr Rain e tanti altri.

