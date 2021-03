Derby Gubbio-Perugia possibile svolta per Caserta e Torrente

Mercoledì alle 17.30 in campo Gubbio e Perugia per il derby dell’Umbria che, come all’andata, sarà trasmesso in diretta da UmbriaTv, con la telecronaca di Marco Taccucci. Entrambe le squadre vengono da una vittoria importantissima. Il Perugia si è avvicinato al Padova con la vittoria sul Carpi e il contestuale passo falso dei veneti contro il Matelica; il Gubbio ha sbancato Verona avvicinandosi alla zona playoff e ipotecando la salvezza.

Perugia, quante assenze in difesa

Reparto arretrato da inventare per Fabio Caserta – senza Monaco, Negro e Crialese, con Angella e Sgarbi ancora in dubbio – che quindi dovrà fare di necessità virtù spostando, nella peggiore delle ipotesi, qualche esterno o qualche centrocampista in mezzo alla difesa: c’è l’opzione Vanbaleghem, che il tecnico non esclude.

Caserta: «Dispiaciuto per Crialese»

«Il problema è giocare ogni tre giorni, cosa che influenza la condizione della squadra – dice il tecnico – siamo a nove turni dalla fine, normale che gli infortuni possano capitare. Dobbiamo fare di necessità virtù e sperare che, al di là di chi giocherà domani, si dia tutto fino in fondo. Mi dispiace per Crialese, che aveva recuperato bene».

Le parole di Caserta

«Una partita sentita in cui entrambe le squadre vorranno vincere. Dovremo affrontarla come le altre volte, in modo tranquillo e a viso aperto. Non voglio vedere errori sul piano dell’approccio mentale. Si può perdere o pareggiare, ma bisogna dare il massimo gara dopo gara. Non possiamo permetterci il contrario».

Il video della conferenza di Caserta

Intanto a Gubbio Torrente rinnova

Alla vigilia del derby col Perugia, il Gubbio Calcio ha ufficializzato il rinnovo di Torrente fino al 2023: «Con questo accordo biennale – si legge in una nota – le due parti hanno intenzione di proseguire nella programmazione iniziata la scorsa stagione con reciproca soddisfazione e con l’auspicio di centrare traguardi all’altezza della gloriosa società rossoblù».

L’arbitro del derby

Il derby Gubbio-Perugia sarà diretto da Gianpiero Miele della sezione di Nola. Gli assistenti saranno Giuseppe Centrone di Molfetta e Paolo Laudato di Taranto. Il quarto ufficiale per il match valevole per la trentunesima giornata sarà Daniele Virgilio di Trapani.

I convocati

Perugia, Angella c’è

Fulignati, Favalli, Angella, Elia, Burrai, Melchiorri, Di Noia, Murano, Bocci, Sounas, Lunghi, Moscati, Minesso, Vanbaleghem, Bianchimano, Minelli, Cancellotti, Kouan, Vano, Angori.Darini Matteo

Gubbio senza Gomez

Sono ventidue i calciatori convocati da mister Torrente per la gara Gubbio-Perugia: Cinaglia, De Silvestro, Elisei, Fedato, Ferrini, Formiconi, Hamlili, Ingrosso, Malaccari, Megelaitis, Munoz, Oukhadda, Pasquato, Pellegrini, Sainz Maza, Savelloni, Sdaigui, Serena, Signorini, Sorbelli, Ugge’, Zamarion. Ancora out Gomez.

Il video della conferenza di Torrente

Maglie del Gubbio all’asta per Caterina

Il Gubbio giocherà il derby con la terza maglia, di colore giallo, personalizzata per l’occasione. Una maglia speciale, che andrà poi all’asta per beneficenza. L’iniziativa è nata in collaborazione con l’associazione no profit ‘Gli Amici di Cate’. Caterina è una bambina eugubina di 9 anni, affetta da Sma, Atrofia muscolare spinale. Da giovedì su e-bay saranno messe all’asta le maglie dei giocatori del Gubbio e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione.