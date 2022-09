Due cani spariti in pochi minuti: l’appello di una mamma. «Aiutateci a ritrovarli»

Due cani – entrambi femmine di Amstaff – spariti nell’arco di un’ora: è accaduto nella frazione di Morre, a Spoleto, e a lanciare l’appello è la padrona, disperata, la signora Francesca. «Era la mattina del 6 settembre – racconta – e mi sono allontanata da casa verso le 8 per fare rientro un’ora più tardi. Quando sono tornata, di Mini (6 anni) e della figlia Yama (1 anno) non c’era più traccia. Sparite nel nulla. Ho subito sporto denuncia, rivolto appelli ai veterinari, stampato volantini, setacciato ogni zona limitrofa. Ma finora, e sono passati sei giorni, non c’è stato alcun risultato». Le ultime segnalazioni, da parte di chi le aveva notate vicino all’abitazione della padrona, risalgono alle ore 8.30 circa del 6 settembre. Francesca ha anche cercato di attivare una raccolta di fondi per riuscire, attraverso il ricorso a cani molecolari, ad avere qualche traccia per ritrovare Mini e Yama. «Sono madre di tre figli e potete immaginare come stiamo, quanto ci abbia colpito la cosa. Per questo rivolgo un appello a tutti perché chi può, chi sa, ci aiuti».

