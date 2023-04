Editoriale ASI premia sette consiglieri comunali di Perugia

Editoriale ASI (Agenzia Stampa Italia) anche quest’anno ha indetto il premio al merito riservato ai consiglieri comunali. Esponenti politici che, secondo il parere della redazione, nel 2022 si sono particolarmente distinti nei rispettivi ruoli all’interno delle istituzioni di Perugia e Terni. Vista la concomitanza del premio con le elezioni amministrative nel Comune di Terni, la redazione, per non interferire nelle votazioni, ha deciso per il momento di assegnare questo riconoscimento ai soli consiglieri comunali di Perugia.

I premi

«Fra i 7 consiglieri comunali in graduatoria – spiega Editoriale ASI in una nota – meritano encomi speciali Francesca Renda (Civitas), Elena Ranfa (Pd), Francesca Tizi (M5s), Riccardo Mencaglia (FdI) e Lorenzo Mattioni (Lega) che si confermano fra i migliori anche in questa edizione». Di seguito i premi assegnati da Umbria Notizie Web per il Comune di Perugia: «Marko Hromis (Pd) per la sua attività in favore del sociale; Lorenzo Mattioni (Lega) per la tutela della sicurezza cittadina; Riccardo Mencaglia (FdI) per la sua attiva presenza nel territorio; Massimo Pici (Perugia Civica) per la tutela della legalità e per l’attività culturale ed educativa in favore dei giovani; Elena Ranfa (Pd) per l’interesse alla tutela e valorizzazione dei beni storico-artistico e culturali della città; Francesca Renda (Civitas) per la promozione e valorizzazione del territorio e per l’internazionalizzazione della città; Francesca Tizi (M5s) per la difesa dei diritti civili e per il contrasto alla violenza».