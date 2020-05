Emergenza Covid: «Ast è un modello»

DNV GL – Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione e verifica a livello mondiale, afferma che: «Ast ha affrontato l’emergenza Covid-19 avvalendosi del proprio modello organizzativo di business continuity, ben definito nell’organizzazione, nei processi di escalation e negli strumenti di valutazione dei rischi. Il business continuity model prevede livelli di attivazione, di responsabilità e strutture organizzative definiti e chiaramente documentati. Questi fattori hanno consentito una capacità di risposta tempestiva e talvolta preventiva rispetto alle disposizioni impartite dal legislatore nell’evoluzione della crisi».

TUTTO SU AST – UMBRIAON

«Comitato congiunto è soluzione valida»

«Ast – prosegue l’ente di certificazione – ha provveduto a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei piani d’azione, scaturiti dalle indicazioni del business continuity committee, composto dalle funzioni aziendali più pertinenti con lo scenario pandemia. Un altro tassello è costituito dalla creazione di un comitato congiunto, con la diretta partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, che costituisce una valida soluzione organizzativa per la condivisione delle informazioni e la rapida definizione di azioni di risposta all’evoluzione del contesto epidemiologico».

La valutazione sul fronte della comunicazione

Nell’attestato viene anche segnalato l’efficace utilizzo dei canali di comunicazione interni «finalizzati alla costante informazione del personale in merito alle misure di mitigazione e prevenzione attuate, alla sensibilizzazione del personale sui comportamenti da adottare per ridurre i rischi da contagio ed agli aggiornamenti normativi applicabili (a livello nazionale e regionale). Sono stati adottati efficaci canali di comunicazione esterni verso gli altri stakeholder, attraverso i quali sono state diffuse le informazioni in merito alle misure introdotte nelle varie fasi della crisi (es. comunicati del top management, pubblicazioni web, filmati, ecc.). Degno di nota per fruibilità e contenuti il manuale per la formazione e l’informazione dei dipendenti di Ast, messo a punto sul Covid-19 e che illustra le misure messe in atto e i riferimenti da contattare in caso di necessità e destinato ai lavoratori per coinvolgerli in prima persona come parte attiva e propositiva, anche nei confronti dei colleghi, delle persone prossime, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia».

Soddisfazione

«Un grande riconoscimento – afferma l’azienda di viale Brin -, una tappa importante nel percorso intrapreso da Ast per la messa in campo di ogni forma di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Un impegno particolarmente complesso contro un nemico fino ad oggi sconosciuto, che ha modificato profondamente il modo di vivere lo spazio di lavoro, di rapportarsi ai colleghi, di gestire i momenti di pausa e di ristoro. Nulla potrà tornare come prima e dovremo essere capaci di fare nostre regole che non conoscevamo e attenzioni che non avremmo ritenuto importanti: piccoli sacrifici che potranno tutelare noi e le nostre stesse famiglie».