Evade dai domiciliari e ruba un’auto per fuggire in Abruzzo: 61enne in carcere

È evaso dai domiciliari, ha rubato un’auto parcheggiata ed è fuggito fino in Abruzzo, a Sassa (L’Aquila). Protagonista della vicenda un 61enne partito da Gualdo Cattaneo: i carabinieri della compagnia di Todi hanno avviato le indagini e hanno scoperto, grazie al rilevatore di posizione Gps, la sua posizione in terra abruzzese. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la struttura carceraria aquilana, mentre l’autovettura è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

