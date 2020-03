Favole al telefono per i bambini fermi a casa

Due lodevoli iniziative a Città di Castello per spezzare l’isolamento da coronavirus, per grandi e piccini: favole lette al telefono ai bambini e tour virtuale della pinacoteca.

Favole al telefono

L’iniziativa ‘Favole al telefono’, promossa dall’associazione culturale ‘Medem’, permette di prenotare gratuitamente l’ascolto di storie per i bambini raccontate da lettori volontari: «Un omaggio a Rodari per sentirsi più vicini» è lo slogan della proposta culturale che sarà a disposizione di tutti nelle giornate di domenica 15, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. È possibile prenotare le favole via whatsapp (attraverso il numero 393.14920).

Un tuffo nell’arte via social

In collaborazione con il comune di Città di Castello, Poliedro Cultura ha creato le ‘pillole d’arte’, una serie di guide online per permettere a tutti la visita virtuale e gratuita della pinacoteca comunale, il secondo museo dell’Umbria dopo la Galleria Nazionale di Perugia. Attraverso i principali social network (instagram e facebook) gli operatori mostreranno via web i capolavori esposti.