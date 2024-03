Ferentillo, prorogato il senso unico alternato per Castellonalto

Strada provinciale 74 Ferentillo-Castellonalto, c’è la proroga del senso unico alternato per un mese. A renderlo noto è la Provincia di Terni: semaforo attivo dal 30 marzo al 30 aprile con firma di una specifica ordinanza. Motivo? Posa di un cavo interrato per la realizzazione di una nuova linea elettrica. Interessato un tratto che va dal km 0+000 al km 2+011 con attraversamenti al km 0+230 e al km 2+011. «La raccomandazione è di prestare attenzione per chi viaggia nella zona», l’invito di palazzo Bazzani.



