Percorso enogastronomico alla riscoperta dei sapori dei sapori di un tempo, serate danzanti e anche l’escursione guidata lungo la vecchia via per Salto del Cieco. Tutto pronto a Ferentillo per l’edizione numero 15 di ‘Castellon…ando’, in programma nei due weekend compresi tra sabato 22 e domenica 30 luglio a Castellone Alto. Spazio anche alla santa messa per Sant’Anna del 26 luglio con benedizione delle gestanti e successiva processione. In campo per l’organizzazione la locale pro loco.

