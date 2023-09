Ferentillo, torna la ‘Freccia d’oro’

Tutto pronto a Ferentillo per il ritorno del conferimento della ‘Freccia d’oro’, il riconoscimento istituito dall’Associazione culturale Alberico I Cybo Malaspina nel 1993. C’è il ripristino allo «scopo di riconoscere i meriti di coloro che, con esempio e attività lasciano un valido contributo alle generazioni future».

Il libro e l’evento

In occasione della presentazione del libro del socio fondatore dell’associazione Carlo Favetti – ‘Pane, Zucchero e Vino’ -, che si svolgerà presso la sala consiliare del comune di Ferentillo sabato 9 settembre 2023 alle ore 18, unitamente al Comune e alla Pro Loco, Favetti, «sollecitato da alcuni ferentillesi, allo scopo di riprendere le attività associative, ha voluto ripristinare questo riconoscimento per creare un più stretto legame tra persone di fede e culture diverse, affinché si possa valorizzare e promuovere sempre di più il territorio di Ferentillo e la sua bellissima storia e tradizioni», viene sottolineato. Il conferimento è un vero e proprio cimelio artistico, prodotto dal pittore ternano Fausto Contessa e reca il dipinto di S. Sebastiano prodotto su affresco del XVI secolo situato nell’ aula abbaziale di San Pietro in Valle, (della scuola di Giovanni di Pietro detto Lo Spagna).

I protagonisti

Per l’edizione 2023 protagonisti Agnese Benedetti (Sindaco di Vallo di Nera – scrittrice – Casa dei Racconti); Andrea Giuli (già assessore alla cultura del Comune di Terni – giornalista – poeta e scrittore); Francesco Santaniello (docente – storico e critico d’arte); Riccardo Regi (giornalista e scrittore); Elvira Pensa (associazione Amici dell’ Umbria Premio – letterario San Valentino); Fabrizio Festuccia (già medico condotto di Ferentillo); Marsilio Di Paolo (luogotenente già comandante della stazione CC di Ferentillo); Antonio Cardona (sport – Asd Ferentillo Calcio), Giorgio Palenga (giornalista – capo servizio Corriere dell’Umbria red. Terni); Antonella Lunetti (giornalista – Capo Servizio Corriere dell’ Umbria red.Terni) e Attilio Romanelli (segretario gen. spi-cgil Terni); Paolo Antonini (pittore).