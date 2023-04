Festa a Montone per i 50 anni del ristorante Adamo: «Grazie da tutta la comunità»

Un omaggio per il mezzo secolo di attività, traguardo tutt’altro che scontato. Specie di questi tempi. In campo il Comune di Montone per il ristorante Adamo: targa a Giovanni Floridi, Beatrice Palombacci ed i figli – Filippo, Anna – per i 50 anni nel settore ricettivo e della ristorazione. «Un riconoscimento per ringraziare, anche a nome di tutta la comunità, una famiglia che in questi anni ha contribuito a valorizzare e promuovere la tradizione culturale gastronomica del borgo arietano», spiega l’amministrazione.

