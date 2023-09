Fidapa premia gli studenti meritevoli delle scuole superiori di Terni

Venerdì 22 settembre, alle ore 17 nella sala conferenze del museo diocesano di Terni, verranno attribuite le borse di studio bandite dalla sezione di Terni della Fidapa BPW Italy, con il contributo della Fondazione Carit. Saranno premiati gli studenti meritevoli delle scuole superiori di Terni che rientravano nelle condizioni del bando che intende promuovere la cultura del merito e della qualità nell’impegno scolastico. La consegna delle borse di studio è una tra le azioni più qualificanti che Fidapa mette in campo per la comunità e per il territorio di Terni. Il messaggio per i ragazzi è significativo: è importante l’impegno sia nello studio che nella vita; permetterà di diventare le eccellenze di domani, la futura classe dirigente. La Fidapa focalizza l’attenzione sulle nuove generazioni e sulla loro formazione e agisce in modo che scuola, istituzioni e territorio collaborino per concorrere alla crescita complessiva della nostra comunità. «Ci teniamo molto a premiare queste studentesse che si sono impegnate con costanza e con continuità nella attuale difficile situazione economica e sociale; rappresentano la nostra speranza e il nostro futuro», afferma Patrizia Cecchetti, presidente della sezione di Terni della Fidapa: «Auguro a tutte – conclude – il meglio per il futuro». A seguire la consegna delle borse di studio ci sarà la cerimonia del passaggio delle consegne tra Patrizia Cecchetti e Ada Spadoni Urbani e l’insediamento del nuovo direttivo, un momento molto importante nella vita dell’associazione in cui l’attuale presidente ricorderà le attività sociali e culturali realizzate nel corso del precedente biennio e la neo presidente illustrerà il nuovo programma.

