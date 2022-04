Finti addetti idrici portano via l’oro dalla casa di una donna

Si sono spacciati per finti tecnici dell’acqua e lunedì, a Spoleto (Perugia), hanno truffato una donna anziana. Intorno alle 11 due soggetti con divise di colore beige si sono presentati presso l’abitazione della donna, spacciandosi per addetti di una società idrica. Lì hanno chiesto di entrare in casa per verificare la salubrità dell’acqua e l’eventuale presenza di amianto. Una volta dentro, i due si sono diretti verso la cucina e, dopo aver aperto il rubinetto e fatto scorrere l’acqua per qualche secondo, hanno detto alla signora che presentava un livello troppo alto di metalli nocivi. A quel punto hanno suggerito all’anziana di depositare tutto l’oro presente nell’abitazione, all’interno del frigorifero per prevenire problemi di salute. Poi, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, i due finti adetti sono andati via, portandosia via l’oro e facendo perdere le proprie tracce. Quando si è resa conto del raggiro, la donna ha chiamato la polizia di Stato che ha avviato le indagini per dare un nome ed un volto ai truffatori.

