Foligno: stanno meglio le ragazze coinvolte in un incidente in via Tagliamento

L’incidente stradale – autonomo – risale alla notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore 2, quando in via Tagliamento a Foligno una giovane ha perso il controllo dell’autovettura a bordo della quale viaggiava anche un’amica, finendo contro un palo della luce. Soccorse dal 118 le due ragazze – una 23enne di Bevagna ed una 21enne di Foligno – sono state condotte in ospedale. Con il passare delle ore, fortunatamente, le loro condizioni sono significativamente migliorate e sono state dimesse. Una delle due è tornata a casa nella giornata di sabato, dopo che gli accertamenti strumentali a cui è stata sottoposta dai professionisti dell’ospedale Usl2 ‘San Giovanni Battista’ di Foligno hanno dato esito negativo. L’altra – che ha riportato una vasta ferita al volto ma non ha riportato lesioni post traumatiche endocraniche – è stata trattenuta presso l’osservazione breve intensiva del pronto soccorso dello stesso nosocomio e quindi dimessa domenica mattina, in buone condizioni. Sul posto dopo il sinistro, oltre ai sanitari, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Foligno e gli agenti della polizia Locale.

