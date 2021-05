Festa dell’albero Terni: ‘lezione’ su ambiente ed educazione stradale

Trasmettere ai più piccoli l’importanza dello sport e dell’ambiente, ma anche la conoscenza ed il rispetto della natura. Questo lo scopo principale della Festa dell’Albero, l’iniziativa organizzata dall’associazione di volontariato Myricae – il presidente è Giuseppe Bortone – giunta alla 26° edizione e legata al patto di collaborazione con il Comune di Terni: giovedì mattina si è svolto il classico appuntamento al parco ‘Emanuela Loi’, in viale Trento.

L’evento e l’educazione stradale



L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato allo sport, all’ambiente e al verde pubblico, dal Coni, dall’ufficio scolastico regionale in collaborazione con Aics, Croce Rossa Italiana e la polizia di Stato – sezione Polizia Stradale di Terni. Nel corso della mattinata due classi della scuola media ‘Marconi’ hanno potuto ammirare la messa a dimora di un melograno acquistato con il ricavato della manifestazione ‘Porta un amico pianteremo un albero’. Non solo. Per loro anche la possibilità di assistere ad un intervento di educazione alla sicurezza stradale a cura di Luciana Giorgi, comandante della polStra di Terni: «Un’occasione per ricominciare a fare attività di educazione stradale, durante la pandemia si è un po’ ridimensionata e con l’associazione Myricae c’è una sinergia molto bella. Si coltiva il principio del rispetto delle regole», ha specificato la dirigente della polizia Stradale in merito all’evento. Per il Comune presenti gli assessori Cinzia Fabrizi (scuola) e Cristiano Ceccotti (welfare).

LA COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE DI TERNI, LUCIANA GIORGI: «‘SEMINIAMO’ LEGALITÀ»