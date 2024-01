Fotografo ternano selezionato per un progetto editoriale di Gucci

Il fotografo freelance ternano Matteo Triola, specializzato in architettura e design, è stato selezionato, insieme ad altri fotografi, per un progetto editoriale dal titolo ‘Gucci prospettive – volume 2’, edito da Contrasto in collaborazione con Gucci.

Il progetto

Si tratta del secondo capitolo di un progetto editoriale che lega arte, design e moda, e che esplora i riferimenti estetici e culturali del ‘nuova’ Gucci accompagnando di volta in volta le collezioni della maison. Questa edizione è dedicata a Milano in quanto città del design e della creatività, che viene illustrata nelle sue molteplici dimensioni, ed è curata da Paola Antonelli, architetta e curatrice.

Matteo Triola

Le foto di Matteo pubblicate nel libro sono due e riguardano il complesso residenziale Monte Amiata nel quartiere Gallaratese di Milano, progettato nel 1967. Matteo Triola vive a Milano da circa 10 anni, nel corso dei quali ha collaborato con diverse riviste come Elle Decor e Marie Claire Maison.