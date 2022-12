Frantoio Bartolini: l’atmosfera natalizia incontra la tradizione e l’eccellenza culinaria umbra

Pubbliredazionale

Il Natale è alle porte e il Frantoio Bartolini ha deciso di festeggiarlo al meglio assieme ai suoi clienti proponendo delle idee regalo sempre molto gradite a tutti: le tradizionali ceste natalizie, diventate regali ideali per qualsiasi occasione pronte a soddisfare il palato di coloro che amano la cucina tradizionale e i prodotti genuini, gustosi e che fanno bene alla salute.

I cesti e le novità

Allo storico negozio di Arrone, accanto al frantoio in via della Grotta 24, sarà possibile trovare tantissime tipologie di box e cesti natalizi da personalizzare in base ad ogni singola esigenza. Per i numerosi visitatori che passano quotidianamente nelle splendide zone della Valnerina, lo spaccio è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00: troveranno qui il personale Bartolini addetto pronto ad accoglierli e a guidarli nella selezione dei prodotti e nella migliore presentazione dei loro regali. In più, quest’anno c’è una bella novità per chi non può fisicamente recarsi in negozio: infatti nel sito e-commerce del frantoio – www.frantoiobartolini.com – sono disponibili fino al 17 Dicembre tre confezioni natalizie diverse per grandezza e adatte ad ogni gusto. La più piccola, la ‘dispensa del frantoio’, contiene prodotti casarecci sistemati all’interno di un comodo packaging a forma di valigetta, perfetto per contenere una selezione dei migliori prodotti Bartolini per un Natale all’insegna del gusto e della convivialità. La seconda box, ‘sapori di casa’, è ideale per scaldare l’atmosfera in ogni ambiente casalingo: tra gli altri prodotti, contiene lenticchie, farro, orzo e zuppe gustose ideali per il periodo invernale.

Tradizioni umbre

L’ultima, ‘tradizioni umbre’, raccoglie gran parte dei prodotti tipici della nostra tradizione, presentati in un elegante packaging da presentare e prelibato da gustare: legumi e cereali umbri, olii aromatizzati e sfiziose creme spalmabili sono solamente alcuni dei prodotti che si potranno trovare all’interno. Naturalmente in ognuna delle box l’elemento comune è l’olio che da generazioni incarna la storia e l’eccellenza dell’Oleificio Bartolini. Regalare buon cibo è da sempre sinonimo di genuinità e di affetto che riempie il cuore e la tavola di chi lo riceve: dal 1850 la famiglia Bartolini con i propri prodotti aiuta a rendere magiche e autentiche le feste di chi sceglie di regalare la bontà e l’eccellenza gastronomica umbra.