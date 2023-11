‘Giornata contro la violenza sulle donne’: le iniziative a Terni – Video

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Il messaggio è chiaro: «Basta!». In occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, che ricade il 25 novembre, il Comune di Terni in collaborazione con le associazioni del territorio, ha organizzato un programma di iniziative presentate lunedì mattina in sala consiliare dagli assessori Viviana Altamura, Michela Bordoni e Stefania Renzi e dalle associazioni coinvolte tramite patti di collaborazione stipulati con il Comune: associazione Noita, Soroptimist club, liceo artistico ‘Metelli’, associazione San Martino impresa sociale, Comitato pari opportunità Ordine degli avvocati di Terni, Anppia, Ccep, Ipsia, Unla, Piasp. Il programma del 25 novembre: ore 8.30 preparazione installazione in piazza della Repubblica ad opera degli allievi del liceo artistico ‘Metelli’; ore 9.15 ‘La violenza di genere nel linguaggio musicale’, Comitato pari opportunità Ordine degli avvocati in collaborazione con associazione Soroptimist club Terni; ore 10.15 ‘La violenza invisibile: dagli aspetti giuridici e neuropsichiatrici della violenza assistita, agli aspetti psicosociali della violenza di genere’, incontro con gli allievi e le allieve delle scuole secondarie, in collaborazione con Soroptimist international d’Italia; ore 12.15 ‘Mani creative contro la violenza sulle donne per dire: Basta!’ iniziative in piazza della Repubblica con la collaborazione del liceo artistico ‘Metelli’, l’associazione San Martino, associazione Noità, Soroptmist Terni, ed altri soggetti membri della Rete territoriale antiviolenza; ore 15.30 ‘Senza paura: letture di coraggio, riscatto, forza e libertà’ a cura dell’associazione Noità in piazza della Pace. Dal 20 al 30 novembre, esposizione, in Bct, di 20 opere a tema realizzate dagli allievi del liceo artistico ‘Metelli’; il 24 novembre, dalle ore 15 alle 18.30 ‘La violenza di genere: aspetti sociali e procedurali’ a cura del Comitato pari opportunità Ordine degli avvocati di Terni, nei locali dell’Ordine stesso in via Bazzani, 18; il 25 novembre alle ore 9 ‘Ti racconto la mia storia’ a cura di Ccep, Unla, Fiasp, Ipsia, Anppia.