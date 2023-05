Giro d’Italia a Terni: ‘l’antipasto’ lo offre Mediolanum. Pedalata amatoriale con Bettini e Moser

Una pedalata amatoriale insieme a due campioni del ciclismo italiano e internazionale: Francesco Moser e Paolo Bettini. Ad organizzarla è Banca Mediolanum, per il 20° anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna nell’ambito del Giro d’Italia. In occasione della tappa che partirà da Terni, sabato 13 maggio dalle ore 8 gli appassionati ciclisti potranno farsi ‘un giro nel giro’, impreziosito dalla presenza di Moser e Bettini. L’appuntamento è in piazza Ridolfi 26, di fronte al Family Bannker Office di Banca Mediolanum. L’organizzazione è curata da Emanuele Tomba.

Solidarietà

«Il Giro d’Italia – spiega Banca Mediolanum in una nota – sarà anche l’occasione per aiutare le famiglie che vivono in difficoltà. Nel nostro Paese, a causa degli eventi pandemici, un numero crescente di persone, molte delle quali già in situazione di vulnerabilità economica o sociale, ha subito un drammatico peggioramento delle proprie condizioni di vita. Nel 2021 la povertà assoluta ha colpito 1 milione 382 mila minori. Il miglior interesse per ogni bambino è crescere nella propria famiglia d’origine. Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2023 insieme a SOS Villaggi dei Bambini, Comunità Papa Giovanni XXIII e Associazione CAF Onlus impegnate per contrastare emarginazione e povertà, con la raccolta fondi ‘Prendiamoci per mano’ che ha l’obiettivo di rafforzare le capacità genitoriali delle famiglie e prevenire le cause che portano alla separazione dei legami familiari. L’obiettivo con questa campagna è quello di aiutare 241 minori e le loro famiglie, in tutta Italia, fornendo sostegno in ambito educativo, psicologico, sociale e lavorativo. Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60 mila euro raccolti».