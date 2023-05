Giro d’Italia: Flaminia off-limits dalle 10 tra Terni Est e Spoleto

Conseguenze temporanee anche per la SS3 Flaminia nella giornata di sabato a causa del passaggio del Giro d’Italia in Umbria. Anas ricorda che dalle 10 «sarà chiusa la tratta Terni Est-Spoleto. A seguire, sarà interessata la tratta Foligno-Nocera Umbra e infine Fossato di Vico-Scheggia. Le chiusure saranno disposte da due ore prima del passaggio e per il tempo necessario al transito della manifestazione. Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto».

