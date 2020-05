Portafoglio restituito, lacrime di gioia per Settimio

Stavano effettuando un rilievo stradale e hanno trovato un portafoglio appartenente all’80enne Settimio Nardi, tifernate. Gli era stato rubato, quindi l’autore del furto lo ha gettato lungo la banchina della Sp106 della Baucca: al momento della restituzione l’anziano è scoppiato in lacrime, ringraziando i dipendenti del servizio sistema informativo topografico e geologico della Provincia di Perugia.

La commozione

Incredulità e commozione per lui nel vedersi recapitare a casa il portafoglio – dentro c’erano i documenti – che qualcuno gli aveva preso dall’interno del marsupio lasciato in auto. «Rifare i documenti per me sarebbe stato un vero problema. Grazie a lei e ai suoi colleghi», ha spiegato. «Quelle lacrime mi ha colpito particolarmente, un fatto così toccante non mi era mai accaduto: abbiamo fatto soltanto il nostro dovere», le parole del geometra Lanfranco Ghiani, che si è subito adoperato per risolvere la questione. Il presidente Luciano Bacchetta, nella duplice veste di presidente della Provincia e sindaco di Città di Castello e la consigliera delegata alla viabilità, Erika Borghesi, hanno sottolineato con soddisfazione e orgoglio questa bella notizia «che rende merito ai dipendenti della Provincia che hanno compiuto un bel gesto di solidarietà e altruismo facendo ritrovare il sorriso a un nostro cittadino. In questo periodo in cui il paese fronteggia emergenze importanti questo è il segno di una solidarietà ancora viva e sana».