Gualdo Tadino: dà fuoco all’auto dell’ex compagna. Indagato e scatta anche la misura

Un 48enne di Gualdo Tadino (Perugia) è stato denunciato all’autorità giudiziaria dai carabinieri del posto e colpito dalla misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella notte il 23 e 24 agosto scorsi il soggetto avrebbe dato fuoco all’auto della donna, un’utilitaria, nella frazione di Cerqueto (Gualdo Tadino). In seguto all’accaduto i carabinieri hanno sentito vari testimoni, fra cui la persona offesa, e acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona, fra abitazioni private e distributori di carburante. Le indagini – con l’ausilio dei vigili del fuoco di Gaifana – hanno subito preso la direzione dell’ex compagno della donna, già denunciato nel 2018 per atti persecutori e con il quale, più di recente, erano insorti dissapori per la gestione della prole. «Dalla visione delle telecamere di sorveglianza – riferisce la procura di Perugia in una nota – è emerso come l’indagato, in tarda notte, abbia riempito di benzina una bottiglia di plastica, simile a quella trovata in prossimità dell’autovettura data alle fiamme, mentre l’incendio, avvenuto a poca distanza dal distributore, è avvenuto alcuni minuti dopo il rifornimento». Sempre secondo gli inquirenti, l’azione sarebbe da ricondurre «alla fine della relazione con la donna, a seguito della quale l’uomo sarebbe stato più volte denunciato per atti persecutori. La gravità indiziaria degli elementi raccolti ha evidenziato una particolare pericolosità dell’indagato». Da qui la richiesta formulata dalla procura al gip di Perugia, e accolta, della misura del divieto avvicinamento alla persona offesa e il divieto di comunicare con quest’ultima con qualsiasi mezzo.

Condividi questo articolo su