Carpi-Gubbio 2-2, rimpianti rossoblù

Un gran peccato per il Gubbio. I rossoblù di Vincenzo Torrente al ‘Cabassi’ non riescono a gestire il doppio vantaggio contro il Carpi di Sandro Pochesci e pareggiano – 8° risultato utile consecutivo – in terra emiliana per 2-2 non senza rimpianti.

La partita

Malaccari e compagni hanno trovato la via della rete grazie a Muñoz per il temporaneo 0-1 e Gerardi per lo 0-2 al minuto 54′, quindi la reazione dei padroni di casa con le marcature di Biasci su calcio di rigore e Ferretti. A favorire il ritorno dei biancorossi l’espulsione di Oukhadda a venticinque minuti dal triplice fischio di Marco D’Ascanio della sezione di Ancona. Ultima gara casalinga dell’anno domenica prossima, quando al ‘Barbetti’ arriverà la vicecapolista Padova.

