Fermana-Gubbio 2-1, rossoblù penultimi

Gubbio penultimo e ancora senza bottino pieno dall’avvio del campionato. Prosegue il periodo no dei rossoblù nel campionato di serie C: al ‘Recchioni’ la Fermana si impone per 2-1 in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei ragazzi di Vincenzo Torrente firmato da Sainz-Maza su calcio di rigore. I marchigiani ribaltano il risultato grazie alla doppietta di Neglia: nel primo caso con un destro all’incrocio dei pali dopo una buona iniziativa di Boateng, quindi nella ripresa sul penalty deretato per il fallo di Cinaglia (espulso nella circostanza) su Rossoni. Finale di partite con gestione senza grossi patemi per l’undici di Antonioli. Per il Gubbio altra giornata amara.

Fermana (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Manetta, De Pascalis (75′ Manzi), Mordini; Urbinati, Grossi, Bigica (75′ Staiano); Liguori; Neglia, Boateng (88′ Palmieri). Allenatore: Mauro Antonioli

Gubbio (3-5-2): Cucchietti; Cinaglia, Uggè, Ferrini; Formiconi (21’ Munoz), Malaccari (78′ Migliorelli), Megelaitis, Sainz Maza, Oukhadda (78′ Sdaigui); Pellegrini (88′ Ceppoidomo), Gerardi. Allenatore: Vincenzo Torrente

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

Reti: 4’ Sainz Maza r. (G); 22’ e 57′ r. Neglia (F)