‘I tesori dell’Umbria meridionale’: visita guidata a Stroncone

Un evento per ammirare e soprattutto valorizzare una delle bellezze del territorio ternano, Stroncone. Ad organizzarlo per la giornata di domenica è l’Agtu, l’Associazione guide turistiche dell’Umbria: prevista una visita guidata di circa 1 ora e 30/45 minuti circa con ritrovo alle 15.30 in piazza della Libertà. La prenotazione è obbligatoria – così come l’uso della mascherina – e tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.

L’evento ed i corali miniati

Il costo è di 10 euro a persona con tetto massimo fissato a 15 per guida. «I tesori dell’Umbria Meridionale: Stroncone. A pochi chilometri – la descrizione – da Terni, giace abbarbicato su un colle Stroncone, delizioso borgo meravigliosamente conservato con le sue suggestive stradine medievali che guidano il visitatore alla scoperta di suggestivi scorci panoramici, antiche chiese, piazze e fontane. Vieni con noi a scoprire il fascino di questo luogo ancora così autentico, il cui fascino colpì anche il Santo di Assisi, che anche qui ha lasciato il segno, ancora tangibile grazie alla presenza del Convento di San Francesco. Eccezionalmente sarà possibile ammirare anche gli stupendi corali miniati custoditi presso il Comune di Stroncone». Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 075 815228 o il 339 3390103, oppure inviare una email all’indirizzo [email protected]