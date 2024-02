Il biglietto non s’ha da controllare. E sul bus volano le botte

Controllo ‘indigesto’ – e i contenuti della vicenda sono tutti da chiarire – sull’autobus di linea ‘D’ di BusItalia, quello che collega piazza Garibaldi a Riosecco, a Città di Castello (Perugia). A rendere nota la vicenda, accaduta giovedì intorno alle ore 16.30, è Walter Rondoni dalle pagine de ‘Il Messaggero‘. Secondo quanto riportato, alla fermata di via Piero della Francesca sono saliti a bordo due dipendenti BusItalia e un vigilante, per procedere al controllo dei titoli di viaggio delle persone a bordo, una decina. Con due ragazzi la situazione si è fatta presto tesa e fra parole di troppo e colpi proibiti, un controllore si è ritrovato con il labbro spaccato e la necessità di suturare la ferita con un paio di punti. Uno dei due ragazzi coinvolti nell’episodio sarebbe stato fermato dal vigilante, mentre l’altro è riuscito ad allontanarsi alla svelta. Indagini in corso, da parte delle forze dell’ordine, per capire nel dettaglio l’accaduto ed individuare eventuali responsabilità.

Condividi questo articolo su