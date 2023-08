Terni, l’ultimo saluto della città a Mirko Giansanti – Le foto

Una morte che ha sconvolto la città e non è la classica espressione che si usa in queste circostanze. Perché Mirko Giansanti era un ragazzo buono, umile, altruista e apprezzato per il suo modo genuino di comportarsi: mercoledì pomeriggio in duomo c’è stato il commosso, ultimo saluto dei ternani al 46enne ex pilota del motomondiale, portato via ai suoi cari da un’incurabile malattia. Lascia la moglie Oleksandra, il figlio Mattia, la mamma Doretta, il papà Fosco, la sorella Raffaella, il cognato Mauro, la suocera Svitlana ed il gran numero di amici/conoscenti che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo. Duomo gremito per ricordarlo. Di seguito le immagini del rito funebre e del corteo a due ruote partito dall’hospice.

