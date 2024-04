Il derby etrusco lo vince la noia: Perugia-Arezzo finisce 1-1

di Giovanni Cardarello

Il Perugia, già certo del quarto posto finale, era chiamato ad affrontare gli storici rivali dell’Arezzo nell’ultima gara al ‘Renato Curi’ della regular season. Ed era chiamato a farlo non tanto per la classifica, quanto – e soprattutto – per l’onore sportivo.

Onore sportivo che aveva almeno tre obiettivi da considerare e centrare. Evitare che l’Arezzo tornasse a vincere al ‘Curi’ a 38 anni di distanza dell’unico trionfo in casa perugina; evitare che gli amaranto festeggiassero in casa biancorossa il raggiungimento matematico dei playoff; regalare una gioia – la vittoria del derby etrusco – ai pochi tifosi che ancora hanno la volontà e la passione di assistere dal vivo ad un match del Grifo. Ma al 90′, purtroppo per gli appassionati del Perugia, due obiettivi su tre sono risultati disattesi.

La vittoria nel derby, infatti, non è arrivata perché la sfida si è chiusa con uno scialbo 1-1, frutto di un botta e risposta tra il 3′ e il 16′ del secondo tempo tra Lazzerini e Vazquez. L’Arezzo di Indiani ha così festeggiato al ‘Curi’ il raggiungimento dell’obiettivo playoff. Resta la, magrissima, consolazione di aver allungato la serie positiva nel derby etrusco ma è davvero poca cosa.

In sede di cronaca davvero poco da dire. Scarse le emozioni, scarse le conclusioni a rete, scarso l’impegno, scarse le trame del Perugia basate essenzialmente su lanci a scavalcare il centrocampo ospite ma senza che nessuno in avanti fosse in grado di concretizzarle. Involuzione totale di alcuni elementi della rosa, Ricci su tutti, e la sensazione netta che giocando cosi i playoff del Grifo di Formisano saranno brevi e avari di soddisfazioni. Domenica ultima sfida in casa del Cesena, già promosso da tempo, e poi la lotteria promozione.

IL TABELLINO DI PERUGIA-AREZZO

Perugia (3-4-2-1): Adamonis 6,5; Lewis 6, Vulikic 5 (10′ st Matos 5,5), Dell’Orco 6 (36′ st Souare sv); Mezzoni 5,5, Torrasi 5,5, Iannoni 6, Lisi 5,5; Paz 5 (19′ st Bartolomei 5), Ricci 5 (10′ st Seghetti 6); Vazquez 6,5 (36′ st Sylla sv).

Allenatore: Formisano 5,5

Arezzo (4-3-3): Trombini 6,5; Donati 5,5 (28′ st Coccia sv), Lazzarini 7, Risaliti 5,5 (42′ st Polvani sv), Montini 6; Settembrini 6, Mawuli 6,5 (28′ st Catanese sv), Damiani 6; Guccione 6 (42′ st Ekuban sv), Gucci 6,5, Gaddini 5,5 (19′ st Pattarello 6).

Allenatore: Indiani 6,5.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone – Carlo De Luca di Merano).

Quarto ufficiale: Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Reti: st 3′ Lazzarini, 17′ Vazquez

Ammoniti: Vulikic, Torrasi, Gaddini; Matos; Lewis; Trombini

Espulsi: –