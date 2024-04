‘Il mondo di Ripellino’ arriva a Todi

‘Il mondo di Ripellino. Itinerario nel meraviglioso’ si sposta e arriva a Todi dopo il successo del debutto al teatro Secci di Terni. Il recital-spettacolo ispirato alla figura e all’opera di Angelo Maria Ripellino è in programma il 3 maggio alle 21 al cinema-teatro Il nido dell’aquila: si tratta di un personaggio leggendario e atipico della letteratura italiana ed europea contemporanea, poeta affabulatore e malinconico, saggista e divulgatore straordinario, scrittore originale, uno dei maggiori studiosi e traduttori di letteratura slava del ‘900, docente di letteratura russa alla Sapienza di Roma. Lo spettacolo per voci, pianoforte e violino propone una scelta di poesie, prose e lettere dell’autore palermitano, ripercorrendo in una atmosfera suggestiva le tappe più importanti della sua breve esistenza (morì nel 1978 a 54 anni) e della sua produzione. Sul palcoscenico le letture sono affidate all’attore Riccardo Leonelli e allo scrittore Andrea Giuli (al quale si devono anche l’idea e il soggetto); al pianoforte Marco Venturi e al violino Luca Venturi. Il recital è organizzato dall’Associazione filarmonica umbra in collaborazione con il Comune di Todi e il Rotary Club di Todi. Il costo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 371 4592282 e al 373-7168199, oppure attraverso il portale vivaticket.com.

