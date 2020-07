Il mondo piange la leggenda Ennio Morricone

Una carriera infinita, come le emozioni che ha saputo dare al pubblico di tutto il mondo. Si è spento lunedì a Roma, la sua città, all’età di 91 anni il maestro Ennio Morricone. Autentico monumento delle colonne sonore cinematografiche, Morricone era un compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore fra i più stimati del panorama internazionale. Oltre 500 le pellicole che portano la sua firma dal punto di vista musicale. Ma con Morricone le note e le immagini diventavano un unicum in grado di sancire il successo, talvolta memorabile, delle pellicole: a partire da quelle di Sergio Leone alla regia. Premio oscar alla carriera nel 2007, Ennio Morricone è stato artisticamente legato anche all’Umbria che lo ha accolto ed omaggiato anche in tempi recenti. Un’arte, la sua, mai elitaria ma sempre nel segno della qualità assoluta, del cuore, ed anche per questo amatissima da milioni di persone.

