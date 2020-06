Il sole gli dà fastidio e tira fuori il coltello

Ha aperto la finestra della stanza del centro di accoglienza di Terni, dove risiedono, per far passare un po’ d’aria. Ma il compagno di stanza, disturbato dalla luce, non ha gradito affatto. Ne è nata una lite – il fatto è accaduto sabato mattina in via Cesare Battisti – nel corso della quale il giovane ‘disturbato’ dalla luce – originario della Somalia – ha finito per minacciare l’altro, un ragazzo del Gambia, con un grosso coltello da cucina.

L’intervento

Il primo intervento per evitare il peggio è stato di un terzo ospite della struttura di accoglienza che, oltre a far allontanare il gambiano ha chiamato il 113. Sul posto gli agenti della Volante hanno disarmato il somalo, sequestrato il coltello e identificato i presenti, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. Alla fine è partita la denuncia – per il giovane di origini somale – per il reato di minaccia aggravata. Nessuno, ed è la cosa più importante, si è fatto male.