‘IlluminEndo’: fra Terni e Stroncone il Leo Club sensibilizza sul tema dell’endometriosi

Tre palazzi/monumenti illuminati di giallo fra Terni e Stroncone, per sensibilizzare tutti i cittadini sui problemi causati dall’endometriosi: patologia cronica infiammatoria definita dalla presenza di tessuto simil-endometriale in organi addominali pelvici, ma anche extra-pelvici. L’iniziativa si chiama ‘IlluminEndo’ e a Terni è stata promossa da Valeria Delia e Jessica Falcioni, due attiviste affette da endometriosi e che nel tempo si sono dovute sottoporre ad intervento chirurgico. Il sostegno è stato assicurato dal Leo Club Terni e il tutto è partito giovedì pomeriggio dalle ore 18, con le torrette di palazzo Bazzani e della biblioteca comunale, a Terni, e la fontana della Passeggiata a Stroncone che si sono colorate di giallo. Ciò grazie alla collaborazione offerta dalla Provincia di Terni e dai Comuni di Terni e Stroncone. Chiunque, per contribuire a far capire quanto tale patologia sia problematica per tutte coloro che ne sono affette, è invitato a scattare una foto/selfie o a girare un breve video, condividendolo poi sui social con l’hashtag #illuminendoterni e taggando gli account @jessikigai @endoinme @leoclubterni

Condividi questo articolo su