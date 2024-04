Terni, ‘Piedilucando’: gara podistica e passeggiata ecologica

Associazione Myricae, Circolo Canottieri Piediluco, proloco di Piediluco ed i Comuni di Terni, Labro e Colli sul Velino. Sono coloro che hanno unite le forze per l’organizzazione di ‘Piedilucando’, una gara podistica e passeggiata ecologica di 14,4 e 5,2 chilometri tra i due territori che si svolgerà mercoledì 1° maggio. È in particolar modo la prima associazione ad essersi mossa su questo fronte, con un obiettivo che va al di là della competizione sportiva: «Vuole raccontare come, tramite la collaborazione di vari soggetti, anche distanti dal mondo del podismo, siamo riusciti a far rete per far tornare questa grande classica nel calendario podistico». Ripercorre le orme dello storico ‘Giro del lago di Piediluco’, andato avanti per 37 edizioni fino al 2019. Nell’immagine sotto è possibile visualizzare i due circuiti previsti.

