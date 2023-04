In autostrada la coda diventa punto ristoro. E il folignate Santarelli affetta il prosciutto

È veramente noioso e frustrante ritrovarsi in lunghe code mentre si viaggia in auto. Che si abbia fretta o meno, a nessuno fa piacere rimanere bloccati a lunghi e fare pochi metri in qualche ora. C’è così chi venerdì 21 aprile ha avuto l’intuizione, geniale per certi aspetti, di trasformare la lunga attesa nel tratto tra Bologna e Reggio Emilia in un conviviale momento ristoro.

Chef Santarelli e il prosciutto

Tra chi ha scelto di attendere scendendo dalla macchina c’era lo chef folignate Saverio Santarelli che si è appena diplomato all’Alma, la scuola di cucina di Gualtiero Marchesi. Ha tirato fuori un prosciutto e si è messo a tagliarlo a mano appoggiandosi sullo spartitraffico che separava la careggiata da quella in senso opposto di marcia che procedeva senza problemi. Lo ha offerto a chi come lui era là bloccato perché un camion che trasportava blocchi di marmo si è ribaltato riempiendo la carreggiata del suo carico e formando chilometri di coda. C’è chi ha contraccambiato stappando una bottiglia di vino e distribuendolo in bicchieri di plastica. Il video ha fatto il giro prima dei social e poi dei vari siti di stampa nazionali. Se nell’arte della cucina serve cuore e un pizzico di follia, la prova è superata da Santarelli che ora avrà anche un suo marchio di fabbrica stile Salt Bae.