Incidente stradale sabato mattina all’altezza dello svincolo di Collestrada (Perugia) in direzione Perugia. Tre le autovetture coinvolte ed il bilancio riferito dai vigili del fuoco è di una persona rimasta ferita in maniera lieve, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli agenti della polizia Stradale e Anas. Fisiologici i disagi per la viabilità.

