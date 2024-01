Incidente con feriti a Ponte Felcino: due donne in ‘codice rosso’

LE FOTO

Serio incidente stradale venerdì pomeriggio a Ponte Felcino (Perugia), lungo la strada Tiberina Nord, di fronte all’Eurospin. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per i soccorsi e la messa in sicurezza, il sinistro ha coinvolto tre autovetture con quattro persone rimaste ferite. L’azienda ospedaliera di Perugia informa che, tutte residenti a Perugia, sono state trasportate all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’: due di loro – una 71enne ed una 35enne – in ‘codice rosso’, in ‘codice giallo’ un uomo di 45 anni ed in ‘codice verde’ un 60enne. In seguito all’impatto, un’auto è finita in un dirupo e quindi nel piazzale della ditta commerciale Partesa. Sul posto, oltre al 115, si sono portati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia di Stato e della polizia Locale di Perugia.