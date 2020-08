Aggredisce compagna per gelosia: 54enne denunciato a Perugia

È entrato nell’appartamento della compagna e l’ha aggredita per motivi di gelosia. Non la prima volta che lo faceva: gli atti di violenza – verbale e fisica – proseguivano da un mese. Un 54enne del Nicaragua è stato denunciato dalla polizia di Stato a Perugia per violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento nei confronti di una 44enne di origini lettoni.

Relazione tormentata

I due si frequentavano da un anno e poche sere fa l’uomo, nel corridoio condominiale, ha costretto la compagna ad entrare con lui in casa per sfogarsi a livello verbale. La donna, terrorizzata, si è barricata in casa. Il 54enne a stretto giro si è rifatto avanti per una nuova aggressione, cercando anche di tapparle la bocca per paura che qualche vicino potesse sentire le grida di aiuto.

Il soccorso

La 44enne è riuscita a divincolarsi e ad andare al pronto soccorso per le cure mediche. Quindi l’arrivo della squadra Volante per gli accertamenti del caso: gli agenti hanno notato i danneggiamenti agli infissi del portone, i vetri di bottiglie in terra e vari oggetti rotti sul pavimento. L’uomo è stato rintracciato e denunciato.