La pallavolo femminile umbra torna in serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi

LE FOTO

Match point sfruttato appieno dopo una stagione con tanti alti e pochi bassi, ma soprattutto da en plein: dopo la conquista della Coppa Italia di A2, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha anche ottenuto la promozione in serie A1 femminile di pallavolo. Un ritorno al vertice per il club del presidente Antonio Bartoccini, dopo un solo anno di purgatorio nella serie cadetta. Ed ora l’Umbria – la Perugia – del volley può tornare a vantare due squadre nei massimi campionati, maschile (Sir) e femminile (Bartoccini). Lo straordinario risultato è stato centrato a Cremona, domenica pomeriggio, dove il team perugino ha vinto con un netto 3 a 0 (20, 11, 17) contro la CremonaUfficio Esperia.

Le dichiarazioni

Così il presidente Antonio Bartoccini: «La tensione per questa partita era alle stelle. È stato un anno pesante dal punto di vista delle sensazioni, sono stanchissimo ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto un’impresa fantastica. La ciliegina l’avevamo messa con la Coppa Italia, ora c’è anche la torta». Raggiante il tecnico, il perugino Andrea Giovi: «È stato un anno straordinario dall’inizio. Straordinario per il risultato ma soprattutto per il percorso di questa squadra. Credo che questo sia un traguardo arrivato alla fine di un bel viaggia fatto insieme a squadra, staff e società. Siamo stati mano per mano tutto l’anno, ora siamo al traguardo ma guardiamo a tutto il percorso». Per Imma Sirressi, libero e capitano della Bartoccini, «è una grandissima emozione da condividere con tutti: compagne, società, staff e tifosi. E’ stata una stagione entusiasmante e a tratti dura, ma ce l’abbiamo fatta. Sono emozionata e piena di gioia».