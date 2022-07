La Provincia di Terni assume: bando per due posizioni nell’ufficio staff della presidente

Due incarichi per l’assunzione a tempo determinato e parziale fino al termine del mandato del presidente Laura Pernazza. L’avviso pubblico è della Provincia di Terni e riguarda due figure che vanno a comporre il Gabinetto della presidenza: un’unità di personale – categoria C – nel ruolo di istruttore amministrativo per 18 ore settimanali ed un’altra – categoria D – per istruttore direttore amministrativo per 24 ore a settimana, in entrambi casi nell’ufficio di staff della stessa Pernazza. «Sono condizionate all’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2022/2024, in fase di approvazione», si legge nel documento.

Cosa occorre

Nel caso dell’istruttore amministrativo il requisito richiesto è il diploma di scuola media superiore, per l’istruttore direttore amministrativo la laurea. Le domande sono ammesse entro le ore 12 di mercoledì 20 luglio. Il bando porta la firma del direttore dell’area economico-finanziaria, Stefania Finocchio.