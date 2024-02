La Ternana è viva e sbanca il ‘Mapei Stadium’: 2-0 alla Reggiana

di Gianni Giardinieri

Sbanca il ‘Mapei Stadium‘ la Ternana, e con il più classico dei punteggi conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. Ottima gara dei rossoverdi, capaci di rimanere sempre in partita, con un avvio aggressivo che porta al primo gol e poi una lunga fase di attesa e contenimento, con la ricerca però continua del raddoppio, puntualmente verificatosi con l’ottavo centro in campionato di Raimondo. Vincenti le scelte di Breda, con le Fere mai seriamente impensierite dalla Reggiana e invece più volte protagoniste nell’area difesa da Bardi. Un successo che rilancia le chances di salvezza e interrompe l’imbattibilità della formazione di mister Nesta, in serie utile consecutiva da sette gare.

Primo tempo

Per la trasferta di Reggio Emilia mister Breda consegna le chiavi dell’attacco a Favilli, preferito a Raimondo. Accanto a lui, nel solito sistema di gioco (3-5-2), il mister trevigiano conferma la fiducia a Gaston Pereiro. Mediana con Luperini mezzala destra, Amatucci in cabina di regia e De Boer mezzala sinistra. “Quinti” Casasola e Carboni. Confermati i tre difensori centrali che avevano giocato contro lo Spezia, quindi spazio a Sgarbi, Capuano e Lucchesi. Di Stefano, colpito da attacco influenzale con febbre, non va neanche in panchina. La Reggiana (imbattuta da due mesi) decide di cambiare qualcosa in avanti e propone la coppia Gondo-Antiste. In cabina di regia Bianco, altro centrocampista centrale della Fiorentina, come Amatucci, e anch’egli nazionale Under 21. Primo minuto e primo tiro in porta della Ternana, con la conclusione di Favilli da fuori area, su assist di Pereiro. Bardi blocca in tuffo. Vantaggio Fere al minuto 8: Sgarbi si invola centralmente e scarica per Casasola, che rimette al centro: la palla arriva a Carboni dall’ altro lato del campo, che rimette di nuovo a Sgarbi. Il centrale rossoverde lascia andare il sinistro in mezza rovesciata e sorprende Bardi. Prova subito a sfruttare il momento positivo la Ternana e all’11 Favilli calcia a giro con il sinistro ma il portiere della Reggiana devia in angolo. La prima occasione della Reggiana arriva al 28′, con un’azione personale di Pieragnolo, che resiste alla carica di Amatucci e dal limite dell’area scarica un sinistro che Iannarilli lascia sfilare fuori dallo specchio della porta. Grande occasione per le Fere al 44′, con Pereiro che va sul fondo e mette un pallone al bacio per Carboni, solo a pochi metri da Bardi: la conclusione di testa è alta. Gol divorato dall’esterno rossoverde.

Secondo tempo

Al 53′ Pereiro si accende: dribbling secco su Blanco e velenosissimo sinistro sul quale Bardi compie una gran parata. AL 63′ Portanova arriva sul fondo e calcia una rasoiata che attraversa tutta l’area rossoverde senza trovare il tap in decisivo da parte di nessuno. Al 71′ Breda inserisce Faticanti e Dalle Mura e il primo lo ripaga con un assist al bacio per Raimondo, che sotto rete non sbaglia e regala il raddoppio alle Fere. All’ 85′, una leggerezza di Marginean, che non si accorge di Girma e invece di calciare la palla trova il piede del numero 80 della Reggiana, provoca un rigore che poi l’arbitro Monaldi annulla dopo revisione al Var. E’ l’ultima emozione del match.

Tabellino

Reggiana (3-4-1-2): Bardi, Pieragnolo, Rozzio (Cap), Gondo, Fiamozzi, Marcandalli, Antiste, Sampirisi (VC), Bianco, Melegoni, Kabashi. All.: Alessandro Nesta

Ternana (3-5-2): Iannarilli (VC), Sgarbi, Capuano (Cap), Lucchesi, Casasola, Luperini,Amatucci, De Boer, Carboni, Pereiro, Favilli. All.: Roberto Breda

Arbitro: Marco Monaldi

Assistenti: Di Monte e Longo

IV Ufficiale: Diop

Var: Miele

Avar: La Penna

Marcatori:8′ Sgarbi (T)

Ammonizioni: 17′ Lucchesi (T); 18′ Gondo (R); 35′ Pieragnolo (R); 47′ Portanova (r); 60′ Sgarbi (T);

Sostituzioni:46′ Portanova per Melegoni (R ); 60′ Girma, Blanco e Pettinari per Gondo, Antiste e Fiamozzi (R ); 64′ Raimondo per Favilli (T); 71′ Dalle Mura e Faticanti per Amatucci e Lucchesi (T); 77′ Cigarini per Bianco (R ); 79′ Labojko e Marginean per De Boer e Pereiro (T)