La Ternana punta anche su San Gemini

Prosegue il ‘tour’ del neo direttore operativo e gestionale della Ternana, Giuseppe D’Aniello, per conoscere e confrontarsi con il territorio. Ora tocca a San Gemini, dove c’è stato un incontro con l’amministrazione a guida Luciano Clementella.

Sinergie

D’Aniello è stato accolto anche dal vicesindaco Marco Medei e dall’assessore Federica Montagnoli. L’obiettivo è attivare nuove sinergie socio-imprenditoriali: «È stato un incontro piacevole e cordiale e sono certo che in futuro non mancherà occasione di collaborare con il sindaco di questo meraviglioso borgo. È ferma intenzione – le parole di D’Aniello – della società che ho l’onore di rappresentare essere presente in tutto il territorio provinciale per parlare a tutti, non soltanto ai tifosi della Ternana. Da sempre la squadra è espressione basilare della propria gente in ambito sportivo e il nostro obiettivo è quello di radicarla ulteriormente sul territorio e nel quotidiano».